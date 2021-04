Der Baukonzern Strabag hat einen Großauftrag im Autobahnbau aus Polen erhalten. Das 153 Mio. Euro schwere Projekt umfasst den 18,75 km langen Abschnitt der A2 zwischen Siedlce Zachód (Westknoten) und der Anschlussstelle Malinowiec und soll bis Ende 2024 fertiggestellt werden. "Derzeit arbeiten wir in Polen an 12 Schnellstraßen- und Autobahnabschnitten, mit einer Gesamtlänge von über 161 km", sagt Strabag CEO Thomas Birtel. Zum angekündigten Übernahmeangebot an die Aktionäre der S Immo zur Kontrollerlangung gibt die Immofinanz nun bekannt, dass die für ursprünglich 15. April avisierte Veröffentlichung des Angebots erst später erfolgen wird. "Die Übernahmekommission nimmt die verfahrensrechtliche ...

