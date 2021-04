"Nestlé ist bestrebt, diese langjährige Tradition einer jährlichen Erhöhung der Dividende in Schweizer Franken fortzusetzen", sagte Präsident Paul Bulcke am Donnerstag laut Redetext bei der virtuellen Generalversammlung des Weltmarktführers aus Vevey.Nestlé will für das vergangene Geschäftsjahr 2,75 Franken je Aktie an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...