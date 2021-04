Palfinger wurde von dem Spezialschiffe-Produzenten Vard als Ausrüster für Roboterschiffe ausgewählt. Das US-Unternehmen Ocean Infinity will seine Flotte erweiteren und neben autonomen Unterwasserfahrzeugen auch eine zweite Flotte namens Armada mit Roboterschiffen auf der Wasseroberfläche in Betrieb nehmen. Diese werden von der norwegischen Vard-Gruppe entworfen und gebaut. Palfinger versorgt diese Schiffe mit Rettungsbooten und Davits sowie mit Winden zum Ankern und Festmachen. Es ist das erste Mal in der Geschichte von Palfinger, Teil eines Roboterschiffprojekts als solches zu sein. Im Jahr 2022 wird die Serie von acht Schiffen die neu eingeführte Armada-Flotte auf insgesamt 17 Roboterschiffe erweitern. Mit einer Länge von 78 und einer Breite von 15 ...

