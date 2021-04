The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2021



ISIN Name

US59408Q1067 MICHAELS COMPANIES INC.

CA24380K2048 DEEPMARKIT CORP.

CA25471U1003 DISCOVERY METALS CORP.

CA72349J1075 PINNACLE RENEWABLE EN.

CA98979X1087 ZOOMAWAY TRAVEL

DE000A0JC0X4 GENERAL TECHNOL.AG O.N.

KYG2116C1033 CN DRED.ENVIR.PRO.H.HD-10

LU0444605728 LYXOR LIQ SOV 3M-1 ETF I

LU0444606700 LYXOR LIQ SOV 3M-2 ETF I

LU0444606882 LYX SOV GER CAP 1-5 ETF I

LU0444606965 LYX SO GER CAP 5-10 ETF I

LU0444607005 LYX SOV GER CAP 10+ ETF I

LU0488316992 LYXOR HSCEI UCITS ETF I

LU0488317610 LYX GER COV CAP ALL ETF I

LU0508799334 LYXOR BUND-FUTURE ETF I

LU0530118024 LYX BUND FUT 2X LEV ETF I

LU0675401409 LYX EME MARK 2X LEV ETF I

LU1275254800 LYX 10Y US-T -1XINV ETF I

LU1275255286 LYX US TREAS -1XINV ETF I

LU1275255369 LYX US TREAS -2XINV ETF I

US92220P1057 VARIAN MEDICAL SYS DL 1

XS0867478124 HALYK SAV.BK. 12/22 REGS

