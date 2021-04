Boudry (awp) - Die Aktionäre der Industriegruppe Cicor haben am Freitag an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde auch der Antrag auf eine Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve im Umfang von 1 Franken je Aktie angenommen. Ausserdem wurden die Gesamtvergütung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...