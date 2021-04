HelloFresh 5.30% TBasti (BB1912): Wie bereits in meinem Kommentar am 10.03.2021 angekündigt, hat Hellofresh seine eigene Prognose und die der Analysten deutlich übertroffen und statt den erwarteten 70% Umsatzwachstum 106% erzielt. Auch die Marge lag deutlich über den Erwartungen, was sich durch weiterhin geringe Marketingkosten erklären lässt. Spannend wird vor allem die Entwicklung der Brutto- und Deckungsbeitragsmarge sein. Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...