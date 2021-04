Die Pfeiffer Vacuum-Aktie legt am Freitag Vormittag mehr als zehn Prozent zu. Hintergrund ist ein aufgehellter Ausblick. Nach dem starken Ergebnis im 1. Quartal, dem Rekordauftragseingang und einer anhaltenden Erholung in allen Marktsegmenten, geht Pfeiffer Vacuum nun von einer positiveren Entwicklung im Gesamtjahr aus und erwartet, dass sich das Umsatzwachstum und die EBIT-Marge im Jahr 2021 gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 deutlich verbessern und jeweils bei über 10 Prozent liegen werden (Geschäftsjahr 2020: Umsatz 618,7 Mio. Euro, EBIT-Marge 7,3 Prozent). Pfeiffer Vacuum beschäftigt weltweit etwa 3.300 Mitarbeiter und hat mehr als 20 Tochtergesellschaften. Das Unternehmen ist im TecDAX an der deutschen Börse notiert. Das Unternehmen bedient mit seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...