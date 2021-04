Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:07 liegt der der ATX TR mit +0.69 Prozent im Plus bei 6359 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.72% auf 67 Euro, dahinter Rosenbauer mit +2.06% auf 54.5 Euro und Erste Group mit +1.18% auf 29.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15357 (+0.66%, Ultimo 2020: 13719). - Market Maker Erdrutschsieg in Wien: Christoph Boschan hatte bezüglich XTX Markets recht- 7. Aktienturnier by IRW Press: Diese 8 sind virtuell im Viertelfinale- Verbund hat einen Shorter am Hals- PIR-News: Palfinger, Lenzing, Frequentis, Erste Group- Kurze zu OMV, Bawag- Unser Robot sagt: Palfinger, AT&S, Andritz und weitere Aktien auffällig- Ort des Tages: Treibacher Industrie AG Headquarter- Börsegeschichte 16.4.: ...

