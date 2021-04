Valneva 1.22% CentrisCapital (VACCINE): Valneva plane nach Veröffentlichung positiver Ergebnisse aus der Phase 1/2 Studie Ende des laufenden Monats eine Phase 3 Studie zu starten. (16.04. 10:56) >> mehr comments zu Valneva: www.boerse-social.com/launch/aktie/valneva Gilead Sciences -0.23% AnBergenTrader2 (AB210405): U.S. FDA Grants Accelerated Approval To Trodelvy For The Treatment Of Metastatic Urothelial Cancer (16.04. 10:53) >> mehr comments zu Gilead Sciences: www.boerse-social.com/launch/aktie/gilead_sciences HelloFresh 3.09% DerDenker (LASINVST): Hellofresh erhöht Prognose für Q1 Hellofresh erwartet für Q1 einen Umsatz von etwa 1,44 Mrd € (2020: 699 Mio €). Das ...

