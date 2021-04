Auch am letzten Handelstag der Woche haben sich die US-Börsen zu Rekorden aufgeschwungen. Der Dow Jones Industrial +0,39% kletterte am Freitag im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 34.162 Punkte. Auf Wochensicht steht für den Leitindex nun ein Plus von gut einem Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,15 Prozent auf 4.177 Zähler vor und damit ebenfalls auf eine weitere Höchstmarke.Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...