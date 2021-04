The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2021



ISIN Name

CA09570P1053 BLUE MOON ZINC

CA44905A1012 HYDRO66 HOLDINGS CORP.

CA8854721005 THOUGHTFUL BRANDS INC.

GB0031129579 DODS GROUP PLC LS -,01

GRS014003024 PIRAEUS FIN.HOL. EO 6

MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01

US33830X1046 FIVE PRIME THERAP.DL-,001

PIRAEUS FINANCIAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de