Die Anleger dürfen in der neuen Woche wohl auf weitere Rekorde am deutschen Aktienmarkt hoffen: Die meisten Experten sehen das Ende der Fahnenstange für den deutschen Leitindex und andere Aktienindizes noch nicht erreicht. Dank überzeugender Geschäftszahlen deutscher Unternehmen markierten der Leitindex DAX, aber auch MDAX +0,78% und SDAX +0,91% neue Bestmarken.Der DAX +1,34% ging am Freitag bei 15.459 ...

