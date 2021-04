Bern (awp/sda) - Der frühere Direktor des Schweizer Fernsehens, Peter Schellenberg, ist tot. Der Zürcher starb am Donnerstag im Alter von 81 Jahren. Er war von 1988 bis 2003 im Amt - so lange wie keiner seiner Vorgänger. In 16 Jahren baute er das damalige SF DRS grundlegend um. SRG-Mediensprecher Edi Estermann bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...