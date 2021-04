Aktien: Gamestop ist auf Chefsuche - Aktie sucht Richtung

Anzeige / Werbung Gamestop nutzt die seit Jahresbeginn gewonnene Aufmerksamkeit und will seinen Umbau zum Technologieunternehmen forcieren. Der US-Videospiele-Händler sucht dafür einen neuen Chef - Aktionäre reagieren noch verhalten. Der US-Videospiele-Händler Gamestop steht vor einem umfangreichen Umbau. In diesem Zusammenhang sucht das Unternehmen auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Insidern zufolge schreitet die Chefsuche merklich voran. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie aus mit der Situation vertrauten Kreisen verlautete, wurde bereits eine Personalberatungsfirma mit dem dafür notwendigen Prozedere beauftragt. Es seien auch schon Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt worden, hieß es weiter. Bislang führt George Sherman das Unternehmen. Er soll aber im Zug einer Neuausrichtung ersetzt werden. Der US-Videospiele-Händler will sich zu einem Technologieunternehmen wandeln. Der Fokus soll dabei auf Online-Gamern liegen. Gamestop war zu Beginn des Jahres in die Schlagzeilen geraten, als eine Auseinandersetzung zwischen Kleinanlegern und Hedgefonds zu heftigen Kursbewegungen der Aktie geführt hatten. Gamestop-Aktie vor entscheidendem Test Die Aktie von Gamestop tendiert seit Wochen seitwärts bis leicht abwärts und spiegelt die Unsicherheit im Unternehmen wider. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls abwärts gerichtet, weshalb der Abwärtsdruck dazu führen könnte, dass der Widerstand bei rund 116 Dollar demnächst getestet wird. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn der Widerstand bei rund 185 Dollar nach oben durchbrochen wird. Enthaltene Werte: US36467W1099,DE0006231004,US4581401001,US88160R1014,US00165C1045

