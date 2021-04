DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Der VW-Konzern forciert den Austausch alter Dieselbusse gegen eine moderne Elektroflotte im öffentlichen Verkehr. "Der Nahverkehr muss elektrifiziert werden - und damit sind wir beim Thema Busse", sagte Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess im Interview. Die VW-Nutzfahrzeugtöchter MAN und Scania bereiteten sich auf den Ausbau der E-Busproduktion vor. (Handelsblatt)

PORSCHE - Der Sportwagenhersteller Porsche legte in allen Vertriebsregionen zweistellig zu. Doch mit einem Aspekt des eigenen Erfolgs sind die Zuffenhausener nicht zufrieden: Frauen machen nur einen geringen Anteil der Kundschaft aus. In Deutschland liegt der Anteil bei nur 13 Prozent. Ändern sollen das Wahlmöglichkeiten bei der Ausstattung. (Handelsblatt)

VOLVO - Die Volvo-Premiumtochter Polestar holt sich frisches Kapital. Investoren aus China und Südkorea unterstützen die Premiummarke, die jetzt ihr Vertriebsnetz ausbaut. Ende der Woche, präsentierte das 2017 gegründete Unternehmen vier neue Investoren. 550 Millionen Dollar konnte es einsammeln. Drei chinesische Fonds sowie die südkoreanische Investmentgesellschaft I Cube Capital beteiligen sich an Polestar. Über die Höhe der Anteile der vier neuen Investoren wurde Stillschweigen vereinbart. Schon vor der Kapitalspritze waren Volvo Cars und Polestar rein chinesische Unternehmen. (Handelsblatt)

SIEMENS/ALSTOM - Die Bahn-Bauer setzen verstärkt auf Wasserstoff als Antriebsquelle. Einige Modelle fahren bereits, doch der Technikwettlauf, bei dem Alstom und Siemens mitmischen, ist noch nicht entschieden. "Es wird viel über den Klimawandel geredet", sagt der bei Siemens Mobility für Züge und Loks verantwortliche Manager Albrecht Neumann. "Jetzt wird eine Technologie entwickelt, die wird die Welt positiv verändern", ist er überzeugt. (Welt)

BANKENSEKTOR - Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas und 24 weitere globale Banken werden von einer Koalition von Großinvestoren unter Druck gesetzt, die Finanzierung von kohlenstoffintensiven Projekten einzustellen und ihre grüne Kreditvergabe zu erhöhen. Zu der Gruppe von 35 Großinvestoren, gehören Amundi, Legal and General Investment Management, die Church Commissioners for England und Nordea Asset Management. (Financial Times)

SPACE X - Elon Musk soll den Vereinigten Staaten helfen, zum ersten Mal seit 1972 wieder Astronauten zum Mond zu bringen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat einen entsprechenden Auftrag an das von ihm geführte Unternehmen Space X vergeben, der mit 2,9 Milliarden Dollar dotiert ist. Damit gewann Musk, der auch den Elektroautohersteller Tesla führt, das Rennen. Um den Auftrag hatte sich auch Blue Origin beworben, das Unternehmen, hinter dem Jeff Bezos steht, der Vorstandschef des Online-Händlers Amazon. (FAZ, SZ)

