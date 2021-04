Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet, der heimische Leitindex ATX konnte um 0,8% höher schliessen, was auf Wochensicht ebenfalls einen Zuwachs von 0,8% bedeutete. Der allgemeine Optimismus, der dank der guten Daten aus China und aus den USA in Europa herrschte, schwappte auch auf die heimische Börse über und liess die Investoren zum Wochenausklang noch einmal kräftig zugreifen. Unternehmensnachrichten waren am Freitag Mangelware, Neuigkeiten gab es von Kasch TrafficCom, der Mautspezialist legte Zahlen für 2020/21 vor, das Unternehmen hat ein weiteres verlustträchtiges Geschäftsjahr hinter sich gebracht. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit, inklusive negativer Spezialeffekte, wird laut ...

