Merck hat 20 Mio. Euro in den Ausbau von Forschung und Entwicklung sowie Produktion an seinem japanischen Standort Shizuoka investiert. Mit der Investition will der Darmstädter Spezialchemiehersteller die Elektronikentwicklung beschleunigen. Merck will sein Investitionsvorhaben bis Januar 2022 abschließen. Mit dem Geld plant das Unternehmen am Standort Shizuoka die Entwicklung von Halbleiter- und Displaymaterialien voranzutreiben. Außerdem erweitert es damit seine Kapazitäten in Herstellung, Qualitätskontrolle und Messtechnik, um die Zusammenarbeit mit Anwendern und Branchenpartnern zu fördern. ...

