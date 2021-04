Der serbische Tennisstar Novak Djokovic, seit der Rekordzeit von 316 Wochen die Nummer eins im Tennis, wird Markenbotschafter für die RBI und ihre Tochtergesellschaften in Zentral- und Osteuropa (CEE). Die RBI wird auch die kürzlich gegründete Tennisakademie von Djokovic in Belgrad unterstützen. Die Laufzeit der Kooperation beträgt drei Jahre mit Option auf Verlängerung. Neben der allgemeinen Unterstützung der Akademie wird Raiffeisen jungen Spieler die Teilnahme an wichtigen Jugendturnieren ermöglichen. Neben Auftritten in Werbespots und Social-Media-Aktivitäten wird Djokovic auch an ausgewählten Veranstaltungen des RBI-Konzerns teilnehmen. Der erste Spot wurde kürzlich in Monte Carlo, dem Wohnort von Novak Djokovic, gedreht und ...

