Wer Industrie 4.0 in der Produktion einführen will, braucht eine gleichermaßen flexible und sichere Kommunikationsinfrastruktur. Dazu hat sich Genua Gedanken gemacht und mit der Cyber-Diode eine ebenso interessante wie einfache Lösung entwickelt. Auf die Schnelle Das Wesentliche in 20 Sek. weltweit einzige industrielle Software-Datendiode, die auf einem vom BSI zugelassenen Produkt (Genua vs-diode) basiert. Cyber-Diode schafft eine konfigurierte, ...

