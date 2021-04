Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:23 liegt der der ATX TR mit -0.15 Prozent im Minus bei 6359 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 5.79 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +2.78% auf 9.045 Euro, dahinter Andritz mit +1.87% auf 41.44 Euro und Mayr-Melnhof mit +1.78% auf 183.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15436 ( -0.15%, Ultimo 2020: 13719). - Was fehlt dem ATX TR aufs All-time-High?- Verbund: Starke Effekte nach dem Rebalancing des S&P Global Clean Energy Index- FACC richtet sich via Austrian Visual Worldwide Roadshow an die InvestorInnen- Aktienturniere: Post kann die Ranglistenführung diesmal nur an Palfinger verlieren- PIR-News: Wiener Börse, Weltfondstag, Immofinanz, RBI, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...