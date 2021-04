Die Aktie von E.ON (EOAN.DE) eröffnet am Montag höher und testet die Jahreshochs bei 10,07 Euro. Seit Anfang des Monats konsolidiert der Kurs, nachdem am 19. März eine starke Impulswelle eingeleitet wurde und die Aktie dabei rund 15% an Wert gewonnen hat. Der dynamische Anstieg erfolgte nach dem Ausbruch aus dem fallenden Keil und dem Bruch über die Nackenlinie der inversen SKS-Formation. Das Hoch vom Juli 2020 bei 10,08 Euro und das Hoch aus dem Jahr 2020 bei 11,56 Euro stellen potenzielle Kursziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...