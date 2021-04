++ Europäische Märkte rutschen nach höherer Eröffnung ins Minus ++ DE30 dreht im Tagesverlauf ins Minus ++ BMW will bis 2025 25% seiner Verkäufe in China mit Elektroautos erzielen ++ Die europäischen Aktienmärkte starteten nach der positiven Sitzung in Asien höher in die neue Woche. Allerdings begann sich die Stimmung im Laufe der Zeit zu verschlechtern und viele europäische Blue-Chip-Indizes gaben ihre Gewinne wieder ab und drehten ins Minus. Der polnische WIG20 (W20) ist der Top-Performer mit einem Plus von über 1%, während der russische RTS (RUS50) und der schwedische ...

