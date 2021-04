Österreichische Post 38 FACC 37 Mayr-Melnhof 32 Palfinger 29 Und nun zum Aktienturnier: Die Viertelfinals im Aktienturnier presented by IRW Press stehen fest. Was die Turnierrangliste betrifft, so ist klar, dass nur noch Palfinger der Post die Führung wegnehmen kann, FACC und Mayr-Melnhof sind im Achtelfinale ausgeschieden. Hier der Stand nach sechs Turnieren, der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Und darunter die vier Paarungen des Viertelfinales. Österreichische Post besiegte in Runde 2 Telekom Austria mit -1.05% zu -1.15%, Wienerberger besiegte in Runde 2 Cleen Energy mit 0.69% zu -3.92%.Österreichische Post ( Akt. Indikation: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...