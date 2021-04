China ist wieder auf Wachstumskurs und davon profitiert auch die voestalpine. Insbesondere die steigende Nachfrage aus der Premium-Automobilindustrie sorgt aktuell für eine gute Auslastung, teilt das Unternehmen mit. Die Gesellschaften der voestalpine Automotive Components Gruppe produzieren an den Standorten Shenyang und Tianjin höchstfeste Karosserieteile in unmittelbarer Nähe zu ihren deutschen Automobilkunden. Eine essentielle Rolle dabei spielt die voestalpine-Leichtbauinnovation "phs-ultraform". "Als einziger lokaler Hersteller dieser höchstfesten Leichtbaukomponenten für die Automobilindustrie haben wir uns einen Innovationsvorsprung erarbeitet, der uns jetzt zugutekommt. Daher sind unsere Anlagen in China derzeit voll ...

