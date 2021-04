Ebikon (awp) - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler verschiebt die Publikation der Q1-Resultate um eine Woche. Diese würden nun am 30. April veröffentlicht statt am 23. April, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Begründet wurde dies mit "Änderungen im Unternehmenskalender". Weitere Angaben dazu wollte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...