Die Cleen Energy AG erweitert ihr Dienstleistungs- und Produktportfolio und bringt mit dem neuen Produkt Cleen zeero eine serienfähige Lösung für Wasserstoffspeicher in Österreich auf den Markt. Die ersten Projekte mit Cleen zeero sollen bereits in den nächsten Wochen realisiert werden. Das Unternehmen wird sich darüber hinaus mit einem mittleren sechsstelligen Euro-Betrag und Sweat for Equity Leistungen mit bis zu 10 Prozent an einem produzierenden, nicht namentlich genannten Unternehmen mit Sitz in Österreich beteiligen, wie mitgeteilt wird.

