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WKN: 919287 ISIN: BMG507641022 Ticker-Symbol: JSL 
Frankfurt
12.04.21
15:36 Uhr
27,000 Euro
-0,200
-0,74 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Singapur
1-Jahres-Chart
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,00028,00013.04.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADVANCE ENERGY
ADVANCE ENERGY PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCE ENERGY PLC0,0020,00 %
BPLI HOLDINGS INC0,1360,00 %
CANTALOUPE INC9,750-1,52 %
HYPERION METALS LIMITED0,515-4,63 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD27,000-0,74 %
MYMD PHARMACEUTICALS INC2,190-3,52 %
SEACOR HOLDINGS INC34,6000,00 %
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