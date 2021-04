Atos International: Atos reinforces its leading position in the Edge and Computer Vision market through the acquisition of Ipsotek

Communiqué de presse

Atosrenforce son expertise dans l'Edge computing et l'analyse vidéo grâce à l'intelligence artificielle avec l'acquisition d'Ipsotek

Paris, France, le 20 avril 2021 - Atosannonce aujourd'hui avoir signé un accord en vue d'acquérir Ipsotek, fournisseur de logiciels d'analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle (IA). Cette acquisition permettra à Atos d'intégrer de nouvelles capacités logicielles et des actifs de propriété intellectuelle essentiels pour renforcer son leadership et son portefeuille de solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning en périphérie de réseau (Edge AI/LM), notamment en vision artificielle.

Ipsotek propose une plateforme d'IA évolutive, « VISuite », qui permet aux utilisateurs de gérer des alertes générées en temps réel, dans de multiple applications - notamment la gestion des foules, la détection de fumée, la détection des intrusions, la protection du périmètre, la reconnaissance des plaques minéralogiques, ou encore la gestion du trafic. VISuite offre également d'autres fonctionnalités dont des capacités de suivi multi-caméras.

Fondée en 2001 et basée à Londres, Ipsotek a réalisé plus de 600 projets dans 38 pays. Une cinquantaine de professionnels hautement qualifiés rejoindront les équipes Atos.

En combinant leurs capacités, Atos et Ipsotek apporteront une solution complète et unique à destination des acteurs du secteur public, du commerce de détail, de la fabrication, des transports, ou encore des infrastructures critiques - et deviendront un partenaire de choix sur le marché de la vision artificielle.

« Avec ce rapprochement stratégique, Atos renforce sa position de leader en Edgecomputing et en vision artificielle, complétant ainsi son offre de bout en bout existante de solutions d'IA et de machine learning distribuées en périphérie de réseau. L'expérience d'Ipsotek, ses experts hautement qualifiés et sa suite logicielle renforceront nos équipes et nous permettront de créer une offre véritablement unique sur le marché. » précise Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersecuritéchez Atos.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'Atos, et sommes convaincus que nos capacités combinées offriront une valeur significative à nos clients respectifs. Nous sommes impatients d'avancer ensemble pour construire nos futurs succès. » ajoute BoghosBoghossian, Directeur de la technologie et co-fondateur d'Ipsotek.

La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2021.

###

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SEest de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

ContactsAtos :

Relations investisseurs : Gilles Arditti | gilles.arditti@atos.net | +33 1 73 26 00 66

Relations presse: Laura Fau | laura.fau@atos.net| +33 6 73 64 04 18

A propos d'Ipsotek

Fondée en 2001, Ipsotek est un pionnier dans le domaine de l'A.I.V.A. (Artifical Intelligence Video Analytics) et de l'analyse vidéo intelligente basée sur des scénarios pour les applications critiques. Sa plateforme hautement évolutive VISuite AI permet aux utilisateurs de gérer efficacement les alarmes générées automatiquement en temps réel, ce qui permet de réduire les temps de réponse des opérateurs et de suivre les comportements d'intérêt choisis dans des environnements complexes.

Attachment