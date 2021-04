Der Handel in Asien war am Dienstag gemischt: Der südkoreanische Kospi outperformte mit einem Plus von 0,6% und der japanische Nikkei underperformte mit einem Minus von rund 2%. Am Montag zogen sich die Indizes der Wall Street von ihren Allzeithochs zurück, wobei der Kursrückgang von Tesla am meisten zu den Verlusten des S&P 500 (-0,53%) beitrug. Die Aktien des Elektroautoherstellers fielen um 3,4%, nachdem in Texas zwei Menschen bei einem Unfall mit einem Tesla ums Leben gekommen sind. Laut Medien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...