Evotec SE hat an ihrem Campus Curie im französischen Toulouse den Bau einer Anlage zu Herstellung von Biologika, initiiert. Die Analge J.POD® 2 EU, Evotecs zweite innovative biopharmazeutische cGMP-Produktionsanlage, wird die hochmoderne Technologie von Just - Evotec Biologics mit kleinen, automatisierten, verdichteten und kontinuierlichen Bioprozessverfahren in autonomen Reinräumen einsetzen. Der Aufbau von J.POD® 2 EU wird mit bis zu 50 Mio. Euro von der französischen Regierung, der Region Occitanie, Bpifrance, der Präfektur Haute-Garonne und der Toulouse Métropole gefördert. Das gesamte von Evotec geplante Investitionsvolumen beträgt etwa 150 Mio. Euro.

