Die Getränkedose hat in den vergangenen Jahren ein beachtliches Comeback erfahren. Trotz gelegentlich aufkeimender Bedenken schätzen viele Konsumenten nach wie vor die Vorteile der Dose. Das bestätigt das Ergebnis einer Umfrage unter 5.000 Befragten zur Akzeptanz und zum Gebrauch von Aluminium-Getränkedosen aus Januar 2020. "Das Comeback der Getränkedose ist beeindruckend", so Marius Baader, Geschäftsführer des Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V. (GDA), "dennoch wissen wir aus der Umfrage, dass Unwissenheit und Vorurteile das Image der Getränkedose belasten. Wir sehen uns deshalb in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...