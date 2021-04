Andritz erhielt von Hydro-Québec den Auftrag zur Sanierung des Stahlwasserbaus im Kraftwerk Carillon am Ottawa River in Kanada. Dieser Vertrag folgt dem kürzlich erteilten Auftrag von Hydro-Québec für die erste Phase zur kompletten Neuausrüstung von sechs 54-MW-Turbinen/Generator-Einheiten der Anlage. Die Realisierung dieses weiteren Projekts wird in etwa sieben Jahre dauern, teilt Andritz mit.

