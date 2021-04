W1-Chart Die Aktie von Volkswagen (VOW3.DE) gewinnt am Dienstag über 1% an Wert, notiert aber für diese Woche immer noch im Minus. Seit Mitte März verhindert der Bereich bei 250 Euro einen Anstieg zu dem im Jahr 2015 ausgebildeten Allzeithoch: 262,45 Euro. Quelle: xStation 5 D1-Chart Durch die Reihe an höheren Tiefs besteht die Chance auf einen weiteren Ausbruchsversuch. Sollte die Aktie jedoch am Widerstand bei 250 Euro abprallen und nach unten aus dem steigenden Dreiecksmuster ausbrechen, könnte ...

