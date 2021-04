Der PO-Sleeve von Nyco Flexible Packaging erhält das Zertifikat "Made for Recycling" mit Bestnoten. Das hat eine Prüfung der Interseroh Dienstleistungs GmbH nach der gemeinsam mit dem Bifa Umweltinstitut wissenschaftlich entwickelten Bewertungsmethodik ergeben. Der PO-Sleeve wurde jeweils in Kombination mit einem PP-Becher und einer transparenten PET-Flasche geprüft. Geprüft wurde:• Zuordenbarkeit zum Erfassungssystem• Sortierbarkeit der Verpackung• Eignung für werkstoffliche Verwertung und Bereitstellung von Sekundärprodukten Der Sleeve kann in Verbindung mit Polypropylen-Behältern als Monomateriallösung ...

