Frequentis hat in der ersten Woche des laufenden Aktienrückkaufprogramms, im Zeitraum 15. bis 16. April 2021, in Summe 2.025 Aktien erworben. In Summe können bis 30. September 15.500 Aktien (das entspricht rund 0,12 Prozent des derzeitigen Grundkapitals) für den Long Term Incentive Plan für den Vorstand gekauft werden.

