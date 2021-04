Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Iconic Funds BTC ETN GmbH, eine Tochtergesellschaft der Iconic Funds GmbH (gemeinsam bezeichnet als Iconic Funds), hat die rechtliche Genehmigung in Deutschland für den Prospekt und das öffentliche Angebot eines physisch besicherten Bitcoin-Exchange Traded Product (ETP) erhalten, für welches die Börsennotierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt wird, so die Iconic Funds BTC ETN GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

