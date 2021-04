Der S&P500 setzte bereits am Vortag weiter zurück und baut die Abgaben auch am heutigen Dienstag im frühen Handel weiter aus. Aktuell notiert der Index bei 4.152 Punkten mit einem Abschlag von 0,27%. Am Vortag hieß es im Insight: "Kommt es zu einem Rücklauf und bildet sich eine Bullenfalle, könnte zunächst erneut der 10er-EMA bei etwa 4.130 Punkten angelaufen werden." Der 10er-EMA ist weiterhin das erste Anlaufziel der ...

