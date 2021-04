Die aktuell längste Serie: Deutsche Wohnen mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.55%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Dienstag Mologen mit 29,63% auf 0,04 (3% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,06%) vor Shinko Electric Industries mit 3,08% auf 26,80 (1592% Vol.; 1W 3,88%) und Klondike Gold mit 2,22% auf 0,14 (0% Vol.; 1W 1,47%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -16,00% auf 0,03 (1% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -45,65%), publity mit -10,24% auf 20,60 (147% Vol.; 1W 0,98%), Swiss Re mit -7,49% auf 84,00 (246% Vol.; 1W -7,73%)Die höchsten Tagesumsätze hatten General Motors Company (2647,52 Mio.), Wells Fargo (2529,77) und Snapchat (2111,27) ....

