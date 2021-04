Ineos Styrolution, Recycling Technologies und Trinseo planen, gemeinsam eine kommerzielle Polystyrol-Recycling-Anlage in Europa zu bauen. Zuvor wollen die Unternehmen ab 2022 eine Pilotanlage in Großbritannien errichten. Die drei Partner haben sich als Ziel gesetzt, Polystyrol (PS) durch Depolymerisation zu einem Kreislauf-Material zu machen. In der geplanten Pilotanlage wollen die Unternehmen die ...

