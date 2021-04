Unter dem Dach der deutschen TTP Group expandiert Pharmaplan mit der Eröffnung eines Standortes in Belgien. Das Büro in Braine l'Alleud ist der 24. Standort der TTP Group in Europa, das Unternehmen nennt die Präsenz in Belgien "unerlässlich". "Wir sind von der Bedeutung Belgiens mit seinem großen Potenzial im Bereich Life Sciences überzeugt", erklärt Dr. Andreas Bonhoff, CEO der TTP Group. Auch für Arnaud Eber, General Manager von Pharmaplan Frankreich und Belgien, ist die Rückkehr von Pharmaplan ...

