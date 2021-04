Ort des Tages: MPreis Bad Hofgastein. Ein ganzes Jahrhundert ist es mittlerweile her, dass Therese Mölk in Innsbruck ihr erstes Lebensmittel-Geschäft eröffnete. Damit übernahm die selbstbewusste Unternehmerin Verantwortung in der Region um die Nahversorgung sicherzustellen. Mit starken Partner*innen an ihrer Seite und Kund*innen, die die gebotene Qualität und Vielfalt zu schätzen wussten, legte Therese Mölk den Grundstein ihrer Erfolgsgeschichte. Aus dem kleinen Geschäft ist einer der führenden Nahversorger Österreichs geworden. Sie setzen auf die Qualität ihrer Lebensmittel, stärken regionale Partnerschaften und handeln nachhaltig. Genau dieses Denken und Handeln hat sie zu dem gemacht was sie heute sind. Dieser und weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...