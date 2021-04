Stromversorgungen, Leistungshalbleiter, Wärmemanagement - in der aktuellen Ausgabe dreht sich alles um das Thema Power. Ein Griff in die Bauteil-Box ist bei der Wahl des richtigen Einbau-Netzteil nötig. Was es dabei zu beachten gibt, erklärt CUI in der Coverstory. Schon früh im Entwicklungsprozess müssen Entwickler verschiedene Faktoren berücksichtigen, die sich auf die Wahl des Netzteils auswirken. Wichtig ist dabei auch die Frage, ob ein externes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...