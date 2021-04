An der Börse sind eigentlich jeder Trade und jede Transaktion eine kleine Turnaround-Spekulation: einer der Teilnehmer setzt immer darauf, dass der Kurs nun in die andere Richtung dreht. Am lukrativsten sind aber Turnarounds, die zwar schon erkennbar sind, aber trotzdem noch am Anfang stehen - und Unternehmen und Aktien noch viel Raum nach oben lassen. Und genau das ist bei unserer Aktie in dieser Woche so.

Liebe Leserinnen und Leser,

Turnaround-Spekulationen, wohin man schaut

Wer eine Aktie nach langer Rally verkauft, spekuliert darauf, dass der Trend nun nach unten dreht. Umgekehrt versuchen viele Trader und Anleger den Punkt zu erwischen, wenn der Kurs nach einer mehr oder weniger langen Abwärtsphase wieder zu steigen beginnt. Und wenn wir es genauer betrachten, dann ist es bei jedem Handel so, dass einer der Teilnehmer darauf setzt, dass sich der bisherige Trend nun dreht.

Aktuell scheint es - wieder einmal - ebenfalls so zu sein, dass einige Marktteilnehmer darauf setzen, dass der jüngste Aufwärtstrend (oder auch der gesamte Bullenmarkt) demnächst zu Ende gehen. Dazu mehr in meinem folgenden Marktüberblick.

