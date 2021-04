"Das Jahr 2020 glich einer Achterbahnfahrt: Grenz-schließungen, Materialabriss, Umsatzeinbruch und Auftragsanstieg wechselten sich rasant ab", sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Fenkl. Für ein Unterneh-men mit einer hohen Fertigungstiefe bedeute dies eine enorme Anstrengung für die komplette Organisation und besonders für alle Beschäftigten. Allerdings hat das baden-württembergische Unternehmen einen großen Vorteil: "Wir haben in der Krise weltweit mehrere große Bauvorhaben gestartet und in Maschinen investiert - so ist Ziehl-Abegg nun in der Lage, das Wachstum abzufangen", stellt Fenkl fest. Allerdings wird die Produktion ebenso wie der Vertrieb durch die Corona-Regelungen deutlich behindert. Dazu kommt eine globale Verknappung von Bauteilen. Und über allem schwebt das Damoklesschwert der Pandemie - "keiner ...

