Valneva hat eine klinische Phase-3-Studie für seinen inaktivierten, adjuvanten COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 eingeleitet. In der Phase-3-Studie "Cov-Compare" (VLA2001-301) wird Valnevas SARS-CoV-2-Impfstoffkandidat VLA2001 in einer vergleichenden Immunogenitätsstudie mit AstraZenecas bedingt zugelassenem Impfstoff Vaxzevria verglichen. Ungefähr 4.000 Teilnehmer erhalten zwei Dosen eines der beiden Impfstoffe. Der primäre Endpunkt von Cov-Compare besteht darin, die Immunantwort von SARS-CoV-2-spezifischen neutralisierenden Antikörpern zwei Wochen nach Abschluss eines in vier Wochen verabreichten Zwei-Dosis-Immunisierungsplans zu bestimmen. Die Studie soll die Überlegenheit von VLA2001 in Bezug auf das GMT-Verhältnis (VLA2001 / ...

