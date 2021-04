Am Donnerstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt erneut aufwärts gehen. Knapp eine halbe Stunde vor dem Start des Xetra-Handels wurde der Leitindex ein halbes Prozent höher bei 15.281 Punkten gesehen. Erst zum Wochenstart hatte der Index knapp über 15.500 Zählern ein Rekordhoch erreicht, dann hatten Anleger aber erst einmal Gewinne mitgenommen. Stützend wirken nun am Donnerstag die Kursgewinne in ...

