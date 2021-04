Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Donnerstag eine leicht höhere Eröffnung ab. Nach dem schwachen Einstieg in die Woche dürfte sich damit die am Mittwoch gestartete Erholung fortsetzen. Der Leitindex könnte also einen neuen Angriff auf das Allzeithöchst starten. Die "Buy-the-dip"-Mentalität der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...