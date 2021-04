Nur eine leichte Verbesserung gab es gestern für den heimischen Markt, der ATX erzielte ein angesichts des europäischen Umfelds bescheidenes Plus von 0,05%. Im Tagesverlauf hatte der österreichische Leitindex mehrmals die Vorzeichen gewechselt und schaffte erst mit einer freundlichen Eröffnung der US-Börsen den Umschwung in die schwarzen Zahlen. Klarere Index-Zuwächse wurden am Mittwoch von den Kursabschlägen der schwergewichteten Banken verhindert, die Bawag musste ein Minus von 1,0% verbuchen, die Erste Group sank um 0,5% und für die Raiffeisen gab es ein Minus von 0,7%. Die Nachrichtenlage zu den einzelnen Unternehmen war insgesamt eher dünn, lediglich Analystenstimmen sorgten teilweise für Bewegung. Die Deutsche Bank hob das Kursziel ...

