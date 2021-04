"Heute ist ein Tag für Umweltaktien" hat der Börsenbrief Bernecker-Daily festgestellt mit Blick auf den heute beginnenden Online-Klimagipfel mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Auch am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Aktien der Branche am Donnerstag von ihrer sonnigen Seite. Nordex, SMA Solar und Co gehören zu den stärksten Werten. Im DAX +0,48% setzten sich RWE-Aktien +3,53% an die Spitze mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...