(Zusammenfassung) Zürich (awp) - Chefwechsel bei Barry Callebaut: Antoine de Saint-Affrique übergibt nach sechs Jahren an der Spitze am Ende des Geschäftsjahres die operativen Zügel an Americas-Chef Peter Boone. Für das Unternehmen soll damit nach der Krise ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Auf den ersten Blick überrascht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...